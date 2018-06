28 / junio / 2018

Video de traductora se volvió viral luego de interpretar concierto de metal en lenguaje de señas

Distintos artistas han comenzado a contratar traductores de lenguaje de señas para poder integrar más a sus seguidores en cada presentación. Chance The Rapper, Snoop Dogg e incluso Grateful Dead son parte de este nuevo movimiento para expandir el servicio entregado en sus eventos.

Lamb of God también es una banda de metal que también es parte de esta tendencia, pero al parecer no esperaban su traductora se robara la atención de todos gracias a su interpretación de la canción Laid to Rest de su álbum Ashes of the Wake.

La chica fue grabada por uno de los fans que quiso compartir el registro a través de Facebook, celebrando su actuación y la integración de medidas de este tipo para compartir el género musical del heavy metal.

¿Qué te parece?

“Toda la furia y la agresividad de Lamb Of God, trasmitida y llevada por esta chica al lenguaje a señas para personas sordas … metal sin fronteras. Mis respetos, hasta se me puso la piel Chinita #metalsinfronteras #yosoylivetalent #metalparatodos”, escribió Freddie Ibarra en su publicación.

La banda habría contratado a esta traductora para ser parte de su nuevo tour, el cual los ha llevado al sur de Estados Unidos durante las últimas semanas. La interpretación en el video ocurrió durante un concierto en la ciudad de Austin, en el estado de Texas.

Su traducción es notable no sólo por la dificultad del lenguaje de señas, sino también por la forma en la que utiliza sus expresiones corporales para poder transmitir los cambios de tono de los instrumentos y la letra de la canción.

El registro ha sido reproducido más de 300 mil veces, y ha sido compartido a través de Youtube y Twitter. La iniciativa ha sido celebrada por los fans de la famosa banda norteamericana.

Todavía no se ha confirmado si la traductora volverá para los conciertos pendientes de la banda, aunque se espera que esto sea así luego de la reacción positiva del público.