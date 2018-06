28 / junio / 2018

Alfredo Alonso salió en defensa de Macarena Tondreau y acusó intolerancia y censura

“Los que se ponen la capa de superhéroes son muchas veces los más cobardes. Pero la vida da muchas vueltas…. muchas vueltas”, dijo el ex Aleste.

Luego del polémico despido de Macarena Tondreau de TVN, a raíz de sus dichos por la tortura de los reos acusados de matar a una mujer en el barrio República, su esposo Alfredo Alonso salió en su defensa a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram

“Te admiro, te adoro y te respeto por ser una persona valiente y que dice lo que piensa… por ser honesta, trabajadora y de una sola línea”, comienza el texto.

El ex Aleste cuestionó la salida de Tondreau, acusando intolerancia y censura. “Te felicito por no ser doble standard y por siempre dar la cara. Los que predican tolerancia y libertad de expresión son generalmente los más intolerantes y censuradores”.

“Los que se ponen la capa de superhéroes son muchas veces los más cobardes. Pero la vida da muchas vueltas…. muchas vueltas”, señaló.

Alonso reconoció que le da una pena que su esposa, quien estuvo casi 10 años en la estación pública, no haya tenido la posibilidad de despedirse al aire.

“Si no hay puntos de vista no hay debate y si no hay debate no hay democracia. Sigue siendo siempre como eres y no cambies nunca!! Te amo”, finaliza el texto con los hashtag #noalacensura #libertaddeexpresion.

Una publicación compartida por Alfredo Alonso (@alfalonxo) el 26 de Jun de 2018 a las 9:36 PDT

Fotos: Instagram