27 / junio / 2018

WhatsApp habilitará función para ocultar fotos de ciertos grupos

Hay usuarios que forman parte de distintos grupos en Whatsapp (familia, trabajo, etc) mientras que hay otros que prefieren no tenerlos porque no les gusta.

En muchos de estos chats grupales se envían fotos y videos, algunos que en ocasiones no quisiéramos almacenar en nuestros teléfonos, ya que imágenes, archivos de audio y videos quedan guardados en la “Galería” sin distinguir cuáles son los archivos multimedia que queremos ver.

Por esto, la plataforma de mensajería habilitará una nueva función para ocultar las fotos de ciertos grupos para que no queden a la vista, permitiendo al usuario tener un mayor control de la privacidad de su cuenta.

Por el momento, la opción solo está habilitada como forma de prueba en versiones beta y posiblemente se extienda para todos los usuarios de WhatsApp.

Así que cuando esté disponible para todos y si te interesa activarla deberás pinchar la opción “Información del grupo”, luego ir a “Visibilidad de archivos multimedia” y clickear “no”. De esta forma solo los grupos elegidos dejarán las imágenes en el teléfono.