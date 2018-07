Actor de “The Walking Dead” pide a sus seguidores no visitar más su casa

05 / julio / 2018

No es novedad que los actores generen bastante admiración en sus fans y en ocasiones hasta obsesión y si bien gran parte de las estrellas del mundo del espectaculo comprenden esta situación hay otros que no la aprueban para nada y que los hace sentir incómodos. Esto es lo que le ocurrió a uno de los protagonista de la popular serie “The Walking Dead.

Así lo ha dejado en claro Jeffrey Dean Morgan, quien interpreta al líder del grupo de bandidos “Los Salvadores”, Negan. Por lo que a través de redes sociales les dijo a sus fans que a pesar de que los aprecia mucho, hay límites que él debe imponer con tal de mantener una vida privada.

Dear people that think it’s a solid plan to come to our house, take pictures, drive up to house, knock on door… it’s not a good plan. It’s rude and creepy. Respect our privacy please. And… you’re being recorded.

— Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) 3 de julio de 2018