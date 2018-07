05 / julio / 2018

Sting & Shaggy se presentarán en Chile en octubre próximo

Y se siguen sumando nuevos conciertos en nuestro país, y es por eso que ahora nos sorprendemos con el anuncio que Sting & Shaggy llegarán chile el próximo 23 de octubre para realizar un show en el Movistar Arena. Esto luego de finalizar la gira europea y norteamericana que los úne.

Los cantantes combinan a sus músicos para interpretar los temas recientemente lanzados en su álbum “44/876” y también, para presentar éxitos de cada uno, como “Every Breath You Take”, “Englishman In New York”, “Message In A Bottle”, “Mr. Boombastic” y “Angel”.

Los artistas inicialmente se unieron para grabar el sencillo “Don’t make me wait”, un tributo a los sonidos caribeños, pero quedaron tan satisfechos con el resultado que terminaron grabando un disco lleno de melodías alegres e inspiradoras.

Los tickets para esta presentación tendrá primero una venta anticipada para los miembros del club de fans oficial de Sting.com que comenzará este viernes 6 de julio. Después habrá una preventa para clientes de Banco Chile que comenzará el lunes 9 de julio al mediodía y a partir del miércoles 11 al mediodía, la venta general.

Las entradas podrán ser adquiridas a través de Puntoticket, tendrán valores que irán de los 22.000 a los 180.000 más cargos por servicios.