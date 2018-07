27 / julio / 2018

Carola de Moras contó la firme y confirma distanciamiento con Rafa Araneda

Esta semana un infaltable en cuanto a cahuín se refiere ha sido el supuesto quiebre entre los animadores del matinal CHV Rafael Araneda y Carola de Moras.

De hecho rapidito empezaron las especulaciones sobre una posible salida de la también modelo e incluso el retorno a “La Mañana” de Pamelas Díaz.

Así que ahora Carola quiso contar la firme y referirse a lo ocurrido: “Sí, estamos distanciados con el Rafa“, dijo la lindura para referirse a su actual relación con Rafa en conversación con LUN.

Además dijo que hay temas pendientes entre ambos: “Son temas que nosotros dos tenemos que conversar. El tema en particular es difícil para mí hablarlo, pero con el Rafa nos debemos una conversación“. “Estoy un poco cansada de estar en temas que no me corresponde responder a mí” aseguró.

Según información esta “pelea” partió habría comenzado la semana pasada en que se conoció el suicidio de la alumna del Nido de Águilas, Kathy Winter. En esa oportunidad, De Moras, cuya hija estudia en el mismo lugar, envió un audio al grupo que tenía su equipo de trabajo en Whatsapp, contando el problema que había acontecido en el establecimiento en términos “no muy diplomáticos”.

Ese archivo se filtró hacia otras personas y viralizó, incluso llegando a terceros grupos de Whatsapp que incluían a madres de otros estudiantes del Nido de Águilas. Esto molestó a Carola quien posteriormente culpó a Araneda de la filtración.