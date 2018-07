05 / julio / 2018

Critican a Scarlett Johansson por interpretar a un transexual en su próxima cinta

Scarlett Johansson recientemente ha recibido una serie de críticas debido a su próximo rol en la cinta Rub & Tug. Según informa el medio The Huffington Post, la bella artista interpretará a Dante ‘Tex’ Gill, un hombre transexual.

Este hecho es lo que ha desatado la polémica ya que son varios los que piensan que dicho personaje debió haber sido interpretado por un transexual.

De hecho una de las que no dudó en decir su parecer es la actriz transexual Trace Lysette de la serie Transparent, quien a través de sus redes sociales publicó un encendido mensaje.

“Entonces, ¿ustedes pueden seguir interpretándonos, pero nosotros no podemos interpretarlos a todos? Hollywood está demasiado jodido. No estaría molesta si tuviera las mismas posibilidades que Jennifer Lawrence y Scarlett para roles cis, pero sabemos que ese no es el caso”, afirmó.

Oh word?? So you can continue to play us but we can’t play y’all? Hollywood is so fucked… I wouldn’t be as upset if I was getting in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for cis roles, but we know that’s not the case. A mess. https://t.co/s8gBlBI1Sw — Trace Lysette (@tracelysette) 4 de julio de 2018

“Y no sólo nos interpretan y roban nuestras historias y nuestras oportunidades, sino que se dan palmadas en la espalda con trofeos y galardones por imitar lo que hemos vivido”, agregó.

Algo similar dijo Jamie Clayton de “Sense8”, quien señaló: “Los actores que son trans nunca llegan a audiciones para otra cosa que no sean papeles de personajes trans. Ese es el verdadero problema”.

Actors who are trans never even get to audition FOR ANYTHING OTHER THAN ROLES OF TRANS CHARACTERS. THATS THE REAL ISSUE. WE CANT EVEN GET IN THE ROOM. Cast actors WHO ARE TRANS as NON TRANS CHARACTERS. I DARE YOU #RupertSanders @NewRegency #ScarlettJohansson https://t.co/RkrW8MeGcG — Jamie Clayton (@MsJamieClayton) 4 de julio de 2018

Tras lo ocurrido la protagonista de “Avengers” envió una declaración a través de su representante al sitio Bustle:

“Diles que pueden dirigirse a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para que comenten”, respondió, en alusión a actores y actrices que han interpretado personajes transexuales en diferentes producciones.

Cabe destacar que hace un tiempo Scarlett ya había recibido críticas tras protagonizar la adaptación cinematográfica del manga Ghost in the Shell. En aquella oportunidad, la decisión de tener a una actriz rubia y blanca en el papel de un personaje de rasgos asiáticos no cayó muy bien en los fanáticos más acérrimos de la saga.