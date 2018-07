12 / julio / 2018

Daniella Chávez comparte imagen desnuda para enviar un potente mensaje

Es muy común ver que Daniella Chávez comparta en redes sociales imágenes bastante sensuales además de referirse a temas de la contingencia.

En esta oportunidad la bella modelo desde Perú quiso compartir una fotografía desnuda para reflexionar en torno a quienes critican su imagen y su trabajo, además de pedir “menos mujeres que vivan escondidas tras una moral creada por el machismo“.

“Cada vez que subo una foto sexy, con poca ropa o semi desnuda, aparece gente tontita diciendo (así pides respeto, así quiere que no le digan Puta) te cuento que usar más o menos ropa no es señal de respeto, o sea si salgo a la calle con mini falda estoy pidiendo que me violen?“, escribió la rubia en la publicación.

Agregando que “Algunos curas andan con sotanas y son pedófilos violadores! Gracias a Dios las mujeres ya están cambiando, día a día me envían cientos de mensajes que me dicen que les doy ánimo, la seguridad que necesitan para mostrarse en la vida como les gusta ser y la fuerza para no tomar en cuenta los comentarios mal intencionados de la gente de mente cerrada y que quizás como su moral no le permite tomarse una fotografía así le quieren joder la mente a las que si se atreven y les gusta!”

“Quiero más mujeres seguras! Más mujeres líderes y menos mujeres que vivan escondidas tras el que dirán y de una moral creada por el machismo”, fue el llamado de Chávez antes de concluir su texto.

“Pero igual estoy feliz porque el cambio se está haciendo y Chile está cambiando!! Vamos a quitar este clasismo y machismo que les come sus mentes!!”, afirmó.

¿Estás de acuerdo con sus palabras?