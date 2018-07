13 / julio / 2018

“De Luis Miguel solo conozco dos canciones y ni me las sé” confesó el actor de Luisito Rey

Óscar Jaenada es el actor que interpreta al odiado Luisito Rey en la exitosa serie de Netflix sobre Luis Miguel. En una reciente entrevista con Esquire, reveló detalles sobre que le llamó la atención para unirse a la producción. Junto con cómo lo hizo para interiorizarse con uno de los personajes mejor logrados.

Durante la conversación, contó sobre el feedback que recibió del público “desde el primer capítulo me odian, pero también me dicen que no pueden apartar la mirada. Eso es interesante. Mi trabajo en este caso, como el de cualquier actor que quiere interpretar un buen malvado, es que al final caigan bien, que el público empatice con el perverso”.

Además comentó sobre los juicios sociales que ha recibido Luisito Rey gracias a la serie. “Nunca juzgo a los personajes. Me parece muy interesante que el público lo haga, pero no es mi cometido; al revés, si lo hiciera no podría tener naturalidad en mis actos. Los juzgo antes de aceptar el proyecto: ‘¿Me va a aportar algo?’. Pero una vez que ingreso la nómina, todo eso acaba. Me limito a empatizar con él y a justificarlo. Que lo juzguen los demás”.

Eso si, cuando le preguntaron si tenía algún tipo de conocimiento sobre la carrera del “Sol de México”. Jaenada fue categórico en decir que nunca ha seguido al cantante. “Yo desde el primer día dejé claro que entraba en el proyecto por el personaje de Luis Rey. De Luis Miguel solo conozco dos canciones y ni me las sé, simplemente las he escuchado. Por tanto estoy muy alejado de todo el chisme este. He actuado con mucha libertad. Ahora, después del estreno, entiendo que me vinculen un poco a Luis Miguel… Pero a mí, ni fu ni fa”.

El actor también contó por qué quiso tomar el rol del padre de Luis Miguel en la serie. “La figura de Luis Rey me pareció muy interesante, vi un par de historias de su biografía que me parecieron muy de película, casi difíciles de creer. Eso es lo que me gusta: dar sentido a todo eso”.