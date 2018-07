20 / julio / 2018

Director de “La Monja” contó suceso paranormal que vivió en plena grabación

Varias historias está dejando la Comic-Con de San Diego y la última llega de la mano de Corin Hardy, director de “La Monja”. Durante el espacio ScareDiego, contó que mientras rodaba la película le sucedió una situación bastante particular.

Según cuenta Cinema Blend, Hardy comentó que durante la filmación de una escena, en una pieza con solo una puerta, vio a dos hombres que creyó eran parte del equipo de sonido, por lo que los saludó y siguió con su trabajo.

“Me senté dando la espalda a estos dos tipos, y me puse a mirar los monitores, empezamos con las tomas (…) Y media hora después, luego de estar sentado en medio de esta oscuridad, con esos dos tipos ahí, por fin conseguí la toma (…) Me levanté, me di la vuelta hacia los dos hombres, y dije: ‘¿Vieron eso?’. Y me di la vuelta, y no había nadie en la habitación… Nunca hubo nadie en absoluto”.

“La Monja” llega a las salas nacionales este 7 de septiembre y es un nuevo spin-off de la exitosa franquicia de “El Conjuro”.