20 / julio / 2018

Disfrutando de sus vacaciones Vanesa Borghi le manda mensaje a los trolls

Durante sus vacaciones en Miami, la modelo argentina Vanesa Borghi, ha aprovechado de subir varias imágenes a su cuenta de Instagram, mostrando como lo pasa en el país del norte.

Ahora, Borghi fue más allá y subió un video donde aparece con un traje de baño, bañándose en la piscina del hotel. Junto a la grabación, la modelo aprovechó de dejar un mensaje a todos los haters que circulan por la red social.

“Al agua pato! Hoy me creo y me siento sexy… y me da lo mismo lo que vayan a pensar …. total critican por todo jaja” escribió en el post que saca suspiros entre sus seguidores.

A continuación puedes revisar el video: