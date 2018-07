27 / julio / 2018

El increíble cambio físico de Luke Shaw, el “gordo” del Manchester United

El defensor del conjunto inglés comandado por José Mourinho apunta a recuperar la titularidad.

Con solo 19 años, Luke Shaw llegó en 2014 al Manchester United, luego que el equipo inglés desembolsara más de 38 millones de dólares para quedarse con los servicios de uno de los laterales más prometedores de Europa, quien hasta ese momento brillaba en el Southamton.

Sin embargo, no ha cumplido como se esperaba. Entre lesiones y problemas de sobrepeso solamente llegó a disputar 70 encuentros, un número alejado al que se estimaba cuando fue adquirido por los comandados por José Mourinho.

Su irregular rendimiento lo hizo figurar en la lista de prescindibles y hasta se hicieron virales fotos de sus vacaciones en un yate en las que parece tener sobrepeso. “La gente puede decir que estoy gordo, pero conozco mi cuerpo. Se me ve grande porque soy grande, tengo un cuerpo como el de Rooney”, fue la defensa pública que esbozó el defensor ante las críticas que recibió.

Pero Shaw tomó cartas en el asunto y en solo un mes consiguió lucir de manera totalmente diferente. El propio futbolista sorprendió a todos con su radical cambio con una foto que subió a su cuenta de Instagram, recoge Marca.

“Ahora quiero estar en mi mejor forma. Estoy trabajando más duro que nunca y en el primer partido me quiero ver 10 veces mejor que en esa foto. ¿Mourinho? Me envió un mensaje y conversé con él. Me hizo sentir confianza y quiero demostrarle que puedo ayudar al equipo”, dijo el lateral.

Parece que el trabajo de Shaw convenció a Mourinho, ya que el defensa ha sido titular en los amistosos del Manchester, ante América de México, San José Earthquakes de Estados Unidos y Milan de Italia.

Fotos: Shutterstock/Instagram.