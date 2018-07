25 / julio / 2018

En viral se convirtió la respuesta de una mujer a un tweet machista

Indignación causó en Twitter el comentario machista de un hombre hacia las mujeres que se maquillan. Pero la respuesta que le dio una twittera sacó aplausos en la red social.

Todo comenzó cuando una usuaria criticaba a otra persona que había asegurado que algunas mujeres “se maquillan más que los payasos”. Ahí fue cuando este le respondió afirmando duramente que las mujeres solamente se maquillaban para “zorrear”. Lo que rápidamente causó una ola de comentarios negativos, indignados por la actitud machista y ofensiva del hombre.

Os maquilláis para zorrear y ya esta,no toques más las peloteas anda guapa😘 — polakoo (@Patrik_s99) 20 de julio de 2018



Aunque lo que realmente llamó la atención fue la respuesta que dio la usuaria de Twitter @quediseh, que con su respuesta dejó callados a todos. “Si me maquillara para zorrear tú crees que me compraría paletas en distintas gamas de colores cuando no sabes diferenciar entre rojo y granate?”.

El comentario se volvió rápidamente viral, alcanzando más de 15 mil me gusta.