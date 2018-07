30 / julio / 2018

Explican por qué la mayoría de las series de Netflix tienen 13 episodios

Revisando rápidamente las series originales de Netflix, es fácil darse cuenta que la mayoría tienen algo en común. “Orange is the New Black”, “Luis Miguel la Serie”, “Jessica Jones”, etc. Todas tienen 13 episodios. Mientras que con algunos se siente que es la cantidad justa, con otros parece que están rellenando o quedan cortos.

En un reciente evento la ejecutiva de Netflix, Cindy Holland, dio una explicación sobre este número mágico. “En algunas de las negociaciones y contratos anteriores que hicimos con algunos estudios independientes, estábamos algo obstaculizados por la convención del patrón de series de 13 episodios de cable”, además agregó: “Y si nos fijamos en el contenido que hemos estado haciendo de Netflix Studios e incluso con socios ahora, a menudo las temporadas generalmente no son más de 10 episodios”.

Pese a que sus palabras pueden parecer una excusa. En el último tiempo ha habido un cambio profundo en la duración de las series. Pues en el pasado las series solían durar al menos 23 o 24 capítulos. Pero en la actualidad se han reducido considerablemente. Con series que tienen tres episodios por temporada.