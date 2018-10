12 / julio / 2018

Fernanda Urrejola alza la voz ante acusaciones de abusos contra Nicolás López

La actriz se había mantenido en silencio hasta ahora que escribió un texto que publicó en su Instagram.

Fernanda Urrejola era una de las que estaba en la lista de las cercanas a Nicolás López y que había callado ante las acusaciones de abuso sexual en su contra. Sin embargo, ya a casi dos semanas de conocida la noticia, la actriz decidió dar su opinión a través de un escrito que compartió por Instagram.

“Me he mantenido fuera de las redes sociales estos días porque lo necesitaba. Estuve en Chile 3 semanas y fueron días muy intensos. Me llevé un par de sorpresas y desilusiones”. Así comenzó la primera de nueve imágenes en que habla sobre su experiencia con López y confiesa diversos episodios de abuso que también ella sufrió cuando pequeña y dentro de la industria televisiva.

Pero respecto a su postura sobre López, de quien personalemente ella no sufrió ningún tipo de abuso, dijo que “las acusaciones en contra de Nicolás López y todo lo que a partir de eso ha ocurrido, me afectó mucho. No sentí que era urgente volver a exponer mi postura en contra de cualquier tipo de abuso. He sido categórica y clara al respecto en más de una ocasión y jamás pondría en duda el testimonio de una mujer que se sintió abusada”.

Otro punto que llamó la atención, fue que contó que se ha sentido muy vulnerada en su trabajo, dónde tuvo que realizar escenas en sostén calzón de forma injustificada y que lo peor fue en las teleseries nocturas. “Miles de escenas de sexo muy poco cuidadas en las que sólo las mujeres quedaban expuestas y había que pedir por favor que redujeran el número de personas en el set”. sostuvo.

Finaliza hablando de cómo se ha normalizado los abusos a mujeres y de la importancia que ha tenido el cambio cultural en esta línea tanto en Chile como en el mundo.

