26 / julio / 2018

Hardcorito se aburrió de las burlas por su sobrepeso: “¿Debo aguantar insultos por ser gordo?”

Sin dudas Cristian Jara, más conocido como Hardcorito, es uno de los personajes más recordados del ya extinto Yingo. Pero tras el fin del espacio juvenil se ha mantenido alejado de las pantallas, solo con esporádicas apariciones en programas de televisión.

Pero pese a que ya no es una figura activa en los medios, aún mantiene una relación cercana a través de Instagram con sus seguidores. Es por eso ocupó esta misma plataforma para descargarse de un tema que lo ha estado molestando desde hace un tiempo.

Resulta que Hardcorito tras alejarse de la televisión tuvo un aumento aumento de peso, lo que generó burlas y ofensas por parte de las redes sociales. Así que en un comunicado afirmó que se aburrió de los insultos que recibe diariamente a través de Internet.

El comunicado comienza “Mi declaración pública por las burlas que me han hecho y se ha vuelto viral en estos días sobre mi peso. ¿Por qué ser gordo es malo? ¿Sabes realmente cuál es el daño que puedes estar haciendo?” Para agregar que “reconozco que me río de casi todo, hasta la talla que se ha hecho viral sobre mi gordura me dio risa. Pero, ¿hasta qué punto es chistoso? ¿Debo aguantar mensajes humillantes por ser gordo? ¿Debo aguantar insultos por ser gordo? ¿Debo ser juzgado por las redes sociales por ser gordo? ¿Debo reírme sabiendo que tengo una familia atrás la cual también ve estas burlas? ¿Debe ser normal ser menospreciado por el aspecto físico?”

Junto con esto confesó que esta es la razón por la que ha rechazado en varias oportunidades asistir a programas de televisión, ya que sus apariciones se convertían en burlas y memes por su peso actual. “Me afectaba inconscientemente. No es mi culpa ni un pecado haber sido un personaje público pero no les da el derecho ni conmigo ni con nadie el destruir emocionalmente a alguien”.

El post termina con Jara hablando de las razones por las que una persona puede subir de peso. “¿Se han preguntado qué pasó para que esa persona engordara tanto? Les cuento que muchas personas hoy en día sufren fuertes depresiones, crisis de ansiedad, crisis de pánico, etcétera. Problemas que pueden afectar a un ser humano y claro, no faltará el que haga un meme después de esta declaración que diga ‘por depresión engordé’. Lamentablemente el humor de las redes sociales no tiene límite sin importar el daño que pueden causar y muchos se hacen parte solo con compartir la publicación”