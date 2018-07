06 / julio / 2018

Video: Hermanas transmitían sexy twerking en vivo y la reacción de la madre se volvió viral

La mujer entró a la habitación donde estaban bailando las jóvenes y no dudó en darles un correctivo.

El reggaeton, a pesar de muchos, es el género musical de los jóvenes por excelencia, y que artistas como Maluma, J Balvin o Nicky Jam son los ídolos de los adolescentes.

No obstante, los padres no suelen sentir especial devoción por este tipo de música y, sobre todo, por cómo se baila. Prueba de ella es el video viral que está reventando Facebook en el que una madre encuentra a sus jóvenes hijas haciendo twerking al ritmo de Bad Bunny. Su reacción deja claro que lo de mover las caderas de forma sensual no es santo de su devoción.

Las imágenes han captado la atención de los internautas quienes, después de que el video se subiese a Facebook, no han dejado de compartir la publicación en sus muros. Como consecuencia, este registro casero se ha hecho viral en cuestión de horas.

En la grabación podemos ver a dos chicas muy jovencitas empezando a bailar al ritmo de la canción Te boté interpretada por tres de los grandes de la música latina urbana: Ozuna, Nicky Jam y Bad Bunny.

Las dos adolescentes estaban en directo, retransmitiendo sus movimientos de twerking a través de Facebook cuando de repente se ve en el plano cómo la puerta del cuarto se abre. La madre de las chicas entró, se quitó su sandalia y le dio unos golpes a sus hijas por lo que estaban haciendo.

Seguramente la mujer no era consciente de que la escena estaba siendo transmitida a través de Facebook, que todos los amigos de las chicas estaban viendo lo que sucedía y que se volvería viral.

Foto: Captura de YouTube.