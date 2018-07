Liberan tráiler oficial de la película “Dragon Ball Super”

20 / julio / 2018

Toei Animation al fin ha lanzado el tráiler oficial de la peli Dragon Ball Super, en la cual se enfrentarán Gokú y los guerreros contra el malvado Broly. Además hay que recordar que hace un tiempo se confirmó que esta cinta continuará con los hechos que vimos en la serie de Dragon Ball Super.

Otro dato que también se maneja es que Akira Toriyama, creador de la franquicia, estará encargado de la historia y diseño de personajes del film que tiene su estreno previsto para diciembre de 2018 en Japón y enero de 2019 en Estados Unidos y Chile.

En redes sociales y como parte de la promoción también comenzó a viralizarse un afiche , en la que aparecía el nuevo villano, un detalle que no dejó a nadie indiferente.

Revisa acá el avance:

What do you see beyond that strength? Watch the new trailer for #DragonBallSuper: Broly!! In theaters, December 2018 in Japan. #DB20thMovie #DragonBallSuperMovie pic.twitter.com/hQJWbo2oSz

— Toei Animation ☄️👐 Dragon Ball Tour @ SDCC 2018 (@ToeiAnimation) 19 de julio de 2018