25 / julio / 2018

Maluma se llena de críticas tras publicar imagen con “harén” de chiquillas semidesnudas

No hay duda que Maluma e suno de los cantantes más populares de musica urbana y constantemente está haciendo noticia. En esta oportunidad tiene que ver con una publicación realizada por el reggaetonero que generó polémica en redes sociales.

El colombiano compartió en Instagram una imagen en la que aparece junto a un grupo de mujeres semidesnudas, por lo que parece estar rodeado especie de harén de chiquillas en su cama, lo que para muchosa viene a reforzar el estigma de “mujeriego” que ha desarrollado en sus videoclips.

Al ver la fotografía muchos la catalogaron de “misógina” y “denigrante hacia el género femenino”.

“Por eso que Selena Gómez no quiso hacer ni el coro contigo, por cómo te crees y crees que las mujeres son, sinvergüenza”, “Que triste que las mujeres se dejen usar de esa manera tan degradante y Maluma qué asco”, “Denigrando a la mujer como si fuera un objeto sexual. Que decepcionante”; fueron algunos de los comentarios.

¿Qué opinas?

De acuerdo a lo que describió el artista en la foto, se puede deducir que ésto es parte de lo que se verá en el videoclip de la canción Mala mía, la cual compuso íntegramente junto al cantante de “Trap” Bad Bunny.

Tal como decía una seguidora anteriormente, en una entrevista al canal Clevver TeVe, la cantante estadounidense de origen latino, Selena Gómez, indicó que no haría un tema a dúo con Maluma por la forma como él se expresa de las mujeres.

“Las mujeres son muy importantes para mí. Así que diré que no me importa lo que haga, siempre me aseguraré que las mujeres estén bien cuidadas”, dijo sobre su negativa, en una crítica en la que no quiso ahondar.

Cabe señalar que el colombiano volverá a presentarse en Chile en el mes de noviembre, en el marco de la gira Fame Tour. Serán tres fechas que lo llevarán a Antofagasta (22 de noviembre), Santiago (24 de noviembre) y Concepción (25 de noviembre).