10 / julio / 2018

Padres de menor que difundió fotos íntimas de una joven en redes sociales deberán pagar 3 millones de pesos

La Corte Suprema falló de forma unánime a favor de la afectada y como el responsable no ha cumplido la mayoría de edad, son sus progenitores los condenados.

El lunes pasado, en la primera sala de la Corte Suprema se llevó a cabo la resolución del caso de difusión de imágenes privadas de una joven en redes sociales, fallando de forma unánime a favor de la afectada y su familia, a quienes los condenados deberán indemnizar con la suma de 3 millones de pesos, según informa Poder Judicial.

Lo curioso de este caso, es que la persona que realizó este perjuicio es un menor de 14 años de edad, por lo que son los padres los que se deberán hacer responsables de su acto, acusados de falta de vigilancia. Así lo decidió la comitiva, integrada por los ministros Héctor Carreño, Guillermo Silva, Gloria Ana Chevesich y los abogados (i) Daniel Peñailillo y Juan Eduardo Figueroa.

“Que tal hecho constituye un atentado al deber de no causar daño que consagra nuestro ordenamiento jurídico sobre el cual se construye el sistema de la responsabilidad, por parte del hijo de los demandados, quien no debió divulgar, hacer circular de ninguna forma tales fotografías o permitir que ocurriera pues fueron tomadas en el contexto de una relación íntima y privada y que por su naturaleza no estaban destinadas sino que a mantenerse en ese contexto, siendo absolutamente previsible y lógico que su divulgación a través de las redes sociales afectaría a la involucrada, al verse expuesta a una vejación pública de esta índole, considerando por lo demás su corta edad, 14 años”, según indica el documento.

Fotos: Shutterstock.