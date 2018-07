31 / julio / 2018

Pato Laguna habló de cómo se enteró de la filtración de su video íntimo

Tras la filtración de su video erótico, Pato Laguna llegó al programa “Mentiras Verdaderas” para contar cómo lo ha pasado en los últimos días luego de recibir la noticia, además de irse en contra de quienes lo criticaron fuertemente debido a la publicación.

El modelo comentó que se enteró de la filtración del clip a través de un amigo, además de asegurar que en ese momento iba manejando lo que provocó que casi tuviera un accidente de tránsito. “Iba manejando y casi choco” afirmó.

“No lo quise creer en los primeros minutos, y después asumí que era un bombazo” dijo Laguna durante la entrevista con Eduardo Fuentes, para después agregar que “da una vergüenza tremenda”.

También aprovechó de criticar a quienes comentaron el video, especialmente al panelista de Bienvenidos de Canal 13 Polo Ramírez. “Es mi intimidad. Si me gusta grabarme, me grabo… No me va a importar nunca un comentario sobre mi intimidad. Él dijo esto ‘esto es como dejar un auto abierto en la Alameda’. Se mandó un discurso y pienso ‘este gallo no puede ser más cartucho'”.

Junto con esto agregó sobre Ramírez “no me puede cuestionar por el contenido del video porque es un tema íntimo. Acá nos tenemos que concentrar en la mente enferma que quiso publicar esto o que se robó esto. Más que las personas que aparecen en el video”.

Revisa acá la entrevista: