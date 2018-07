18 / julio / 2018

¿Por qué Karol G rechazó participar en el tema ‘Sin Pijama’?

Recientemente en una entrevista con el portal “La Música”, Karol G confesó que fue invitada a colaborar en el éxito de Becky G y Natti Natasha “Sin Pijama”, pero que lo rechazó ya que la letra era muy fuerte. Incluso afirmó que alcanzó a grabar partes de la canción pero que a último momento decidió retirarse.

De acuerdo a la cantante colombiana “la canción era un poquito más diferente a como iba a salir ahora” explicando que “en la canción hay dos cosas en las que de pronto mi personalidad no concuerda. Todos los coros decían ‘vamos a fumar marihuana sin pijama’ y eso no me lo creería nadie porque yo no lo hago”.

Además agregó: “Lo de ‘perras en la cama’ me pareció un poquito fuerte”. Y aprovechó de asegurar sobre sus temas “Siempre quiero que cuando saque una canción diga ‘sí, yo la siento, yo la canto, esto es lo mío, esto es lo que yo soy'”.