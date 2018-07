26 / julio / 2018

Revelan el millonario monto que cobró Luis Miguel por su serie autobiográfica en Netflix

“Luis Miguel: La serie” significó todo un éxito para Netflix y para qué decir para el artista mexicano ya que desde que se estrenó casi todos los días los medios compartían noticias de Luis Mi. Tras su término se siguen revelando detalles que llaman bastante la atención.

En entrevista con diario Reforma, el empresario e inversionista Carlos Bremer —presidente de Value Grupo Financiero— habló sobre el supuesto monto que cobró el “Sol de México” por los derechos de la serie, instando a la firma de streaming a “que abran bien la billetera”.

Porque “para ganar-ganar, hay que pagar. Si yo fuera él (Luis Miguel) no aceptaría menos de US$ 10 millones. A él le pagaron por la primera temporada más de US$ 5 millones (…) Creo que no se debe aceptar nada menor al doble o al triple”, dijo el ejecutivo.

Y de realizarse una segunda tempora Bremer augura buenas noticias, porque “es un proyecto en el que todos ganan”. “Netflix gana, los fans ganan, los millennials ganan, Luis Miguel gana, todos ganamos, pero de que hay que negociar bien, hay que negociar”, añadió.

Sobre si seguirá Diego Boneta interpretando al cantante que si este “cobra más, tiene derecho”.