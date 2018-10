12 / julio / 2018

Samuel L. Jackson estaría en otra película de Marvel

Marvel Studios está constantemente trabajando. Si bien hace unos días Brie Larson confirmó que las grabaciones de “Capitana Marvel” habían terminado. Aún hay varios proyectos que recién están comenzando a desarrollarse. Y en uno de ellos Samuel L. Jackson volverá con su rol de Nick Fury.

Es que el último posteo en su cuenta de Instagram dio paso a las especulaciones que será nuevamente el ex director de SHIELD. Ya que las cuatro fotos que subió el actor, lo muestran en el proceso de caracterización para ser Fury, con la cicatriz y el parche incluidos. Además del mensaje “¡De vuelta a lo familiar, lo cómodo y adorablemente intenso!”.

Uno de los rumores más fuertes que corren respecto a la siguiente participación de Jackson, es que sería en “Spider-Man: Far From Home”, la secuela de Homecoming. Ya que hace un tiempo se dijo que Robert Downey Jr. no estaría en la película en su rol de Tony Stark. Además que esta es la única cinta del estudio que actualmente se encuentra en proceso de grabación.