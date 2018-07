10 / julio / 2018

Steffi Méndez revoluciona Instagram con fotos de desnudo artístico

La hija mayor de DJ Méndez realizó un profesional trabajo que compartió en su red social.

Steffi Méndez ha hecho una interesante carrera en nuestro país. Desde participar en exitosas teleseries “Pobre gallo” o “Tranquilo papá”, actuar en obras de teatro e incluso en el cine.

Pero ahora, sorprendió a todos con una nueva faceta: ser modelo fotográfica, donde deslumbró a sus seguidores al compartir las fotografías de un desnudo artístico que realizó en un estudio profesional.

“Tengo que reconocer que no fue fácil subir estas fotos, no les daré el típico testamento de estar contentos con sus cuerpos, me imagino que la mayoría sabe que es importante quererse y aceptar sobretodo cuando son más voces las que les dicen amarse, esto es evidente. yo me quiero tal cual como soy”, escribió junto a las fotografías que ya llevan más de 77 mil likes.

Cabe destacar que al hija mayor de DJ Méndez, se quedo en Chile a seguir con su carrera, mientras que toda su familia se radicó en Suecia, decisión que sin duda, seguirá dando frutos en nuestro país.

Fotos: Instagram