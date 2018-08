24 / agosto / 2018

Exfutbolista confesó que su mamá fue sacrificada para que su espíritu lo ayudara en su carrera

El gabonés Shiva N’Zigou hizo unas perturbadoras declaraciones en la iglesia evangélica en la que actualmente participa.

Aunque ya está retirado del fútbol, el gabonés Shiva N’Zigou volvió a ser noticia luego de unas perturbadoras y desgarradoras declaraciones, en las que aseguraba que su madre fue sacrificada para que su espíritu lo ayudara en su carrera profesional.

Actualmente forma parte de una iglesia evangélica en su país y fue en ese contexto en que reveló ese desgarrador episodio de su vida, como una forma de retratar cómo Dios ha cambiado su vida.

“Mi madre está muerta y quiero confesar que fue sacrificada. Firmé muchos contratos y mi padre quería todo el dinero para él. Me dijo que iba a matar a mi madre. Yo me negué, pero lo hizo igual, lo hizo con el fin de que su espíritu me ayudara a mejorar en mi carrera futbolística”, dijo N’Zigou, según recoge el sitio Marca.

Pero las revelaciones del exfutbolista no terminaron ahí, ya que también aseguró que tuvo relaciones incestuosas con su tía y su hermana. “Cuando era más joven, tuve relaciones en dos ocasiones con mi tía. También lo hice con mi hermana”, señaló.

