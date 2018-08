09 / agosto / 2018

La expulsaron de un centro comercial por llevar unos pantalones “demasiado cortos”

La joven compartió lo sucedido en redes y confesó que se sintió “literalmente acosada”

La historia que Gabrielle Gibson compartió en Facebook no ha dejado indiferente a nadie. La joven, residente en Alabama, Estados Unidos, fue expulsada de un centro comercial de la ciudad por llevar unos pantalones “demasiado cortos”.

La chica decidió contar lo ocurrido porque necesitaba desahogarse y para evitar que alguien más tuviera que pasar por la misma situación. En su relato, aseguró que se sintió “literalmente acosada” porque “esos hombres adultos la echaron al no poder contenerse a sí mismos”.

De acuerdo a su historia, ella estaba tranquilamente paseando por los negocios, cuando un encargado de seguridad le dijo que “le había visto las nalgas y que era un problema”. La joven no dudó en responderle: “Una idea, ¿qué tal si no me miras el cul…?”.

Gibson agregó que bajo su criterio, los vigilantes se comportaron de una manera “grosera y poco profesional” y llegaron a amenazarle con avisar a la policía si no se iba del establecimiento. Ella intentó explicarles que “tiene muslos grandes, por lo que no puede evitar que los pantalones se le suban un poco”, y que “hacía demasiado calor para ponerse unos pantalones largos”.

“Por lo que he podido ver hoy todo el mundo iba en pantalones cortos. Es agosto y hace casi 38ºC fuera”, continuó. Para ella el incidente ha supuesto un disgusto, porque sólo quería pasear y ha pedido que, quien quiera, comparta su historia.

Fotos: Facebook.