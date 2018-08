02 / agosto / 2018

Hermanos Russo revelan cómo eligieron a los superhéroes que serían víctimas de Thanos en Infinity War

¡Atención! Si no has visto la cinta lo mejor es que no sigas leyendo ya que a continuación te podemos contar algún SPOILER.

No hay duda que “Avengers: Infinity War” resultó ser todo un éxito para el Universo Marvel y tras su estreno a diario nos encontramos con noticias relacionadas al film y nos seguimos enterando de secretos que estaban bien guardaditos.

Por eso los hermanos Russo han querido revelar por qué eligieron a los vengadores que serían víctimas del malvado Thanos.

Como no podía ser de otro modo, la llegada de Thanos a Wakanda provocó el caos entre los superhéroes . Tras conseguir la Gema de la Mente y chasquear los dedos, el peor de los villanos cumplió su objetivo de acabar con la mitad del universo. Muchas veces nos hemos preguntado por qué los guionistas dejaron que se desvanecieran tantos personajes importantes de la trama.

Aquí va la respuesta:

Anthony Russo explicó que la elección de las víctimas dependía de cómo podían “contar cada historia individual del personaje con mayor profundidad“. El primero en desaparecer fue Bucky Barnes (Sebastian Stan) y la escena está filmada desde la perspectiva de Capitán América. Al ver este que su compañero desaparecía, “su reacción sería muy poderosa“.

Por otro lado, Trinh Tran, productora del film, ha asegurado que querían garantizarse que la llegada de Thanos fuera “el momento más poderoso” de toda la película . Y esto no es todo, los propios actores desconocían quién se desvanecería en la secuela final hasta que no grabaron la escena.

Lo cierto es que, a pesar de las filtraciones, los Russo trabajaron muy duro para asegurarse de que no se revelaran ninguno de los secretos de la película, aunque Joe Russo ha reconocido que “el público es tan bueno que incluso con la mínima pista puedes decirles hacia dónde irá la trama“.