“Terminator 6” presume de sus protagonistas femeninas en su primera foto oficial

Hace unos días el popular actor Arnold Schwarzenegger se incorporó al rodaje de “Terminator 6” y ahora los fans de la saga han sido sorprendidos con una primera imagen promocional oficial de la película.

Si bien hace un poco más de un mes ya pudimos ver a Sarah Connor, en esta fotografía aparecen sus tres protagonistas femeninas: Natalia Reyes, Mackenzie Davis y Linda Hamilton.

Aunque no se sabe mucho de la trama de la cinta que se estrenará en noviembre de 2019, sí sabemos que Reyes interpreta a un nuevo personaje llamado Dani Ramos, que las extrañas cicatrices de Davis nos hacen pensar que puede ser un nuevo modelo de cyborg y que Hamilton, claro, vuelve como la cañera Sarah Connor, personaje que ya interpretó en los dos títulos imprescindibles de la franquicia, ‘Terminator’ (James Cameron, 1984) y ‘Terminator 2: El juicio final’ (James Cameron, 1991).

¡Se viene dura la cosa parece!

Revisa acá la imagen:

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN

— Terminator (@Terminator) 1 de agosto de 2018