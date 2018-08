24 / agosto / 2018

Kim Kardashian dijo cuánto pesa y contó cómo consiguió adelgazar 10 kilos

La socialité estadounidense afirmó estar orgullosa de lo que ha logrado y de su actual figura

Kim Kardashian no siempre ha estado contenta con su cuerpo y menos orgullosa. De ahí la serie de intervenciones a las que se ha sometido, a lo que también ha sumado duras rutinas de ejercicio y dietas especiales.

Sin embargo, hoy en día la socialité estadounidense está feliz con los resultados y orgullosa de su figura. En una entrevista reciente para el portal E!News, Kim reveló que ha perdido algo más de 10 kilos gracias al plan de entrenamiento -con una experta en culturismo- y dieta saludable que sigue desde hace casi un año.

Con este nuevo estilo de vida, ha conseguido bajar de los 63 kilos que solía pesar a sus 52 actuales, y aunque el camino ha sido arduo, tal y como ha documentado a través de sus historias en Instagram, se siente bien y orgullosa del resultado.

“He estado siempre en casi 140 libras (unos 63,5 kilos) y ahora estoy en unas 116 libras (52,6 kilos), y sencillamente me siento bien. No vi los resultados inmediatamente, pero cuando te comprometes y eres constante, finalmente los ves. Así que me encanta”, explicó en la entrevista. Teniendo en cuenta su altura, 1,59 metros, su peso actual es normal y saludable, con lo que es comprensible que se sienta bien con su nueva figura, tanto a nivel de salud y energía como de imagen, recoge el portal Hola.

En la misma entrevista, Kim entregó algunos detalles sobre el nuevo estilo de vida que ha acompañado -y provocado- a esa pérdida de peso. Por ejemplo, contó que ya no consume “azúcar como lo hacía antes” y que ahora es más consciente de qué come. “He estado entrenando para comer de forma más sana que antes. Solía comer todo y cualquier cosa, y lo adoraba. Y ahora lo controlo, no quiero arruinarlo todo solo por llenarme la boca”, afirmó.

La celebridad entrena una hora y media al día, con el objetivo principal de ganar músculo, por lo que sus sesiones son fundamentalmente con pesas y no hace mucho ejercicio cardiovascular.

Fotos: Instagram.