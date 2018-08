23 / agosto / 2018

La chilena que actuará junto a Leo DiCaprio y Brad Pitt en la última peli de Tarantino

Se trata de Lorenza Izzo, quien ya ha participado en algunas producciones estadounidenses.

Expectación ha generado “Once Upon A Time In Hollywood”, la última película en que está trabajando Quentin Tarantino y que tratará de los asesinatos de la Familia Manson.

La cinta, que contará con las actuaciones estelares de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, también tendrá la participación de una chilena.

Se trata de Lorenza Izzo, quien ya ha participado en algunas producciones estadounidenses como Aftershock y The House with a Clock in Its Walls, esta última dirigida por Eli Roth, con quien estuvo casado hasta julio de este año.

La noticia fue dada a conocer por la propia actriz a través de su cuenta de Instagram y confirmada por el portal de noticial Deadline.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorenza Izzo (@lorenzaizzo) el 22 de Ago de 2018 a las 4:09 PDT

“Por fin puedo compartir con el mundo estas noticias que me he tenido que aguantar y aún me tengo que quedar callada con detalles pero de felicidad no puedo más!!!”, escribió la actriz en Instagram.

Fotos: Shutterstock