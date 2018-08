22 / agosto / 2018

Guardería pidió a papás de una peque vestirla “como niña” y su original respuesta se hizo viral

Los cuidadores más antiguos del recinto le sugirieron a la madre de Clementine usar vestidos o lazos para “identificarla como mujer”

Steve y Jessica Rold son un matrimonio con dos hijos: Finn, de 2 años, y Clementine, una bebé de tan sólo un mes. Como muchos padres, debido a sus trabajos deben dejar a sus hijos en una guardería, donde vivieron un particular episodio.

Aunque en el lugar sus hijos están bien cuidados, la mujer contó que el personal más antiguo le hizo una recomendación un tanto extraña: que vistiera a su hija “como niña”, contó en Reddit.

Estos cuidadores le sugirieron a la madre de Clementine usar vestidos o lazos para “identificarla como mujer”, en vez de usar el vestuario de colores y diseños neutros que lucía. “Su ropa no está dentro de nuestras prioridades”, admitió Jessica y aseguró que la ropa nunca había sido un tema importante en su familia.

“Tal vez pensaron que no sabíamos vestir a nuestra hija de manera diferente o quizás no querían responder a las preguntas de los niños sobre por qué nuestra bebé no viste de rosa y flores”, agregó.

Si bien la sugerencia no fue hostil, los padres decidieron responder de manera creativa. La idea fue de Jessica: en vez de enviar a su hija con ropa elaborada “para mujeres”, optó por dibujar un lazo en un post-it y pegarlo en la frente de la niña, recoge Bored Panda.

“Mi esposa sólo quería demostrar con humor lo ridículo que era la petición”, dijo el padre, quien después compartió una foto de la niña en redes sociales y desencadenó un debate sobre la ropa y el género.

“Si usted tiene tiempo, dinero y ganas de vestir a su hija o hijo con cintas y rosado, y eso los hace felices, hágalo. Sólo para nosotros no es importante”, sentenció Steven.

Por supuesto, la pareja no pretende cambiar la forma en que visten a su hija, lo que debe estar muy claro para el personal de la guardería.

Fotos: Facebook.