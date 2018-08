22 / agosto / 2018

Netflix confirma tercera temporada de su serie GLOW

Netflix ha confirmado la renovación de la tercera temporada de una de sus series más populares, GLOW, siglas para Glorious Ladies of Wrestling.

Según las redes sociales de la plataforma de streaming el nuevo arco de la producción sobre lucha libre femenina situará a sus protagonistas en Las Vegas, tal como ocurrió con el programa de televisión real de los años ’80.

Por lo pronto no hay certeza sobre la fecha de estreno pero lo que sí está confirmado es que esta nueva entrega tendrá nuevamente 10 episodios.

La serie creada por Liz Flahive (Homeland) y Carly Mensch (Orange is the new black) relata las desventuras de Ruth Wilder (Alison Brie), una frustrada actriz que termina convirtiéndose en Zoya, the Destroya, una de las luchadoras más populares de GLOW.

Cabe destacar que la segunda temporada fue nominada a los Emmy 2018 en tres categorías: Mejor serie de comedia, mejor dirección y mejor actriz de reparto para Betty Gilpin (Debbie Eagan).