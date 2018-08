01 / agosto / 2018

“La Fiera” y Carola de Moras se reencontrarán en “La noche es nuestra” tras comentada polémica

En mayo pasado Carola de Moras y Pamela Díaz protagonizaron una de las polémicas más comentadas de este año, ya que esto terminó con la “Fiera” fuera del matinal de CHV.

A “La Fiera” le dieron la PLR de “La Mañana” luego de afirmar que la animadora del Festival de Viña era la “mala copia de Tonka Tomicic”, y no se limitó en sus comentarios contra la conductora.

Pero al parecer en la TV todo puede pasar ya que a pesar del bullado escándalo, ambos rostros de Chilevisión se verán las caras este domingo cuando De Moras visite “La Noche es Nuestra”, el programa nocturno de Díaz, Felipe Vial y Jean Philippe Cretton.

Carola asistirá al programa para promocionar el estreno de “Bake Off”, espacio que debutará el lunes a las 21:30 horas.

Por suerte para estas chiquillas el programa es grabado, por lo cual es difícil que se muestre detalladamente el incómodo encuentro que se vivió la tarde de este martes cuando se realizó la grabación.

“Es extraño, pero es parte del juego de la televisión, es parte de la pega.Hay un equipo sumamente respetuoso que me preguntó si me molestaba la idea, yo dije que no había ningún problema, que venga el que tenga que venir, si yo no mando ni en el programa ni en el canal”, dijo Pamela a La Cuarta.

“Como yo dije lo que todos saben y ella también respondió que yo no sabía trabajar en equipo, y que casi que la pega de animadora tengo que ganármela, obviamente los dichos de cada provocaron ronchas, y eso se supo”, agregó.