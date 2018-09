31 / agosto / 2018

Mujer cachó “infraganti” a hombre que intentaba chorear su bicicleta

“La estaba poniendo bien”, fue la excusa del tipo quien aseguraba que había hecho nada.

Los amigos de lo ajeno están en todos lados, pero lo que no siempre sucede es que los ladrones sean sorprendidos infraganti cometiendo el robo.

Es lo que le ocurrió a una mujer en Barcelona que descubrió a un hombre justo en el momento en que intentaba robar su bicicleta. Lo sorprendente es la respuesta del tipo cuando la mujer le dice que es su bicicleta la que está robando.

“La estaba poniendo bien”, dice asegurando que no había hecho nada.

Cuando el hombre es sorprendido se excusa que no tiene trabajo y que no lo volverá hacer. Sin embargo, la mujer lo increpa y le dice que no pida perdón, porque sabe que volverá a robar.

Foto: Captura de video