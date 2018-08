02 / agosto / 2018

“Quizás mi propósito no sea la procreación”: Jennifer Aniston habló de su decisión de no tener hijos

La actriz apareció en la portada de la revista InStyle, donde fue entrevistada por la guionista Molly McNearney

Sin duda, para Jennifer Aniston no es fácil ser ella. Es una de las celebridades más famosas de nuestro tiempo, pero se enfrenta al escrutinio constante, especialmente cuando se trata de la obsesión injusta sobre su decisión de no tener hijos.

Por ejemplo, después de su separación de su marido Justin Theroux a principios de este año, todos los titulares han enmarcado a Aniston como una mujer adulta lisiada y afligida, en lugar de una humana, con pensamientos y sentimientos propios.

Ahora, en una entrevista para la revista InStyle, realizada por la guionista Molly Mcnearney, Aniston finalmente aclaró varias especulaciones sobre ella: “Los conceptos erróneos son ‘Jen no puede mantener a un hombre’ y ‘Jen se niega a tener un bebé porque es egoísta y está comprometida con su carrera’. O que estoy triste y con el corazón roto”, dijo.

“Primero, con el debido respeto, no tengo el corazón roto. Y, en segundo lugar, son suposiciones imprudentes”. Aniston y Theroux estuvieron casados por dos años, la pareja anunció su divorcio en una declaración conjunta a principios de este año .

“Nadie sabe lo que sucede a puertas cerradas. Nadie considera cuán sensible puede ser para mi pareja y para mí. No saben por lo que he pasado médica o emocionalmente”, agregó

“Hay una presión sobre las mujeres para que sean madres, y si no lo son, entonces las consideran dañadas. Quizás mi propósito en este planeta no sea la procreación”, cerró.

Fotos: Shutterstock/Instagram.