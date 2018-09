24 / septiembre / 2018

A los 14 años Kim Kardashian era idéntica a Drew Barrymore

La modelo publicó una fotografía de su época de adolescente donde luce muy similar a la actriz de Los ángeles de Charlie.

Kim Kardashian es una referente mundial de la moda y el estilo. La empresaria de 37 años ha construido un imperio alrededor de su imagen. Sin embargo, la modelo no siempre tuvo el look que la ha he hecho famosa.

Como todos, hubo una época en que era una total desconocida y tenía ídolos como cualquier adolescente, tal como lo muestran unas fotografías que la propia Kim publicó en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 22 de Sep de 2018 a las 9:34 PDT

“Octavo grado. Drew Barrymore era mi todo”, escribió junto a una imagen en la que se ve de 14 años, con pelo corto y muy similar a la actriz de Los ángeles de Charlie.

Pero contenta con eso, Kardashian publicó otra fotografía en la con 15 años ya tiene el cabello más largo pero manteniendo esa apariencia juvenil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 20 de Sep de 2018 a las 7:30 PDT

Las publicaciones de han viralizado por las redes sociales y entre las dos suman más de 4 millones de likes.

Fotos: Shutterstock/Instagram