Ojo cabros: Sale a la luz la nueva estafa de Whatsapp

25 / septiembre / 2018

Ya es común enterarnos que distintas estafas están circulando a través de redes sociales, es por eso que nuevamente nos hemos enterado de una de ellas que está viralizandose por estos días a través de WhatsApp a nivel mundial.

La alerta comenzó a darse a través de Facebook y Twitter para advertir a los usuarios sobre ella.

Su nombre “Olivia”, un desconocido usuario de la app que difunde pornografía y envía un link donde aparentemente aparecen imágenes de ella desnuda, en la cual muchos han caído.

Según informa Naked Security, la estafa se inicia cuando llega un mensaje a la aplicación y de un número extraño que se presenta como Olivia, diciendo que cambió de número y que la agregues con el nuevo. Al preguntarle quién es, ella responde que es amiga de Amelia y se conocieron en una fiesta. Incluso afirma que tienen una fotografía juntos y que puede enviártela para que la recuerdes, no obstante, cuando seleccionas el link te enlaza a una página porno, la cual puede contagiar tu celular de varios virus.

Se presume que esta broma comenzó en Reino Unido, ya que la Policía de Halton (Inglaterra) fue la primera en revelar la situación y los peligros del link. “Si tu hijo usa la App, habla con él y revisa sus mensajes”, publicaron los oficiales en su cuenta de Twitter hace algunas semanas.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A

— Halton Brook Police (@HaltonBrookPol) 4 de septiembre de 2018