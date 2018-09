El genial cosplay de Deadpool que desató risas a uno de sus creadores

10 / septiembre / 2018

Deadpool es un personaje bastante ya que cuenta con un especial humor que hace reír a muchos y su segunda entrega resultó ser todo un éxito de taquilla.

Es por eso que tiene fans en todo el mundo y uno de ellos hizo un genial cosplay imitando una de las escenas de la segunda película del antihéroe la que se viralizó en redes sacando más de una risas en los usuarios.

El cabro responsable de esto Skyler L. Simpson quien retrató el momento en que Deadpool está sentado en un sofá con sus piernas de bebé, luego de que Juggernaut lo partiera por la mitad.

Como la imagen se viralizó rápidamente fue vista por uno de los creadores del personaje Fabian Nicieza, quien a través de Twitter también quiso compartirla para felicitar al original cosplayer. “Un amigo en Facebook me mostró esto”, comentó emocionado Nicieza en la publicación.

Hey @VancityReynolds @RhettReese @paulwernick @DavidMLeitch — a friend on Facebook showed me this!

Cosplay by Skyler L. Simpson. https://t.co/15Uhda02Ft

SOME GENIUS LEVEL SHIT GOING ON HERE! pic.twitter.com/s3ls5f9bLc

— Fabian Nicieza (@FabianNicieza) 7 de septiembre de 2018