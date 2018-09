03 / septiembre / 2018

El vergonzoso momento que vivió JLo en pleno show: se rompió un diente

Así lo reveló la propia cantante en una entrevista programa de televisión Entertainment Tonight.

Jennifer Lopez deja todo arriba del escenario y se entrega por completo a su público. Esa energía, a ratos desmedida, le ha traído más de algún problema, al punto de romperse un diente en pleno concierto.

Así lo reveló la propia artista en una entrevista programa de televisión Entertainment Tonight, donde aseguró que siempre termina con hematomas y golpes en todo su cuerpo, por las “locuras” que realiza en sus shows, según recoge la revista People.

“Oh, sí, he hecho tantas cosas en el escenario, pero siento que tengo ángeles que me protegen cuando estoy actuando porque a veces hago cosas muy locas en mis shows. Es por esto que tengo hematomas todo el tiempo y en todas partes. Me he roto el diente en el escenario y aun así terminé el show”, señaló la cantante.

Lopez detalló que la vez que se rompió el diente, fue detrás del escenario y consultó si podía continuar con el concierto o si debía irse. “¿Puedo terminar el show así? Me dijeron, ‘Sí, sí, está bien. Es solo una pequeña rotura’. ¿O debo irme?”, señaló.

Fotos: Shutterstock