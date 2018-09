28 / septiembre / 2018

Gisele Bündchen reveló la cirugía estética de la que se arrepiente

La modelo reconoció que en 2015 se hizo un aumento de pecho. “Me sentía que vivía en un cuerpo que no reconocía”, dijo.

Gisele Bündchen es reconocida internacionalmente por su belleza y estilo, además de haber sido la modelo mejor pagada del mundo durante 14 años seguidos.

Sin embargo, la brasilera hizo una confesión que seguramente sorprenderá a varios: se arrepiente de una cirugía estética que se realizó hace cuatro años.

En 2013 fue madre de Vivian Lake, su segunda hija a quien dio pecho por meses, lo que tuvo como consecuencia que sus pechos perdieran volumen y firmeza.

Por ello en 2015 decidió someterse a una cirugía de aumento de pecho. Sin embargo, tras la operación la modelo se arrepintió inmediatamente.

“Me arrepentí casi inmediatamente. Me sentía incómoda en mi propio cuerpo. Cuando me desperté me dije ‘¿Qué he hecho?’. Me sentía que vivía en un cuerpo que no reconocía”, dijo a la revista People.

La modelo intentó ocultar su cuerpo al punto que cambió su forma de vestir. “Durante el primer año solo llevaba prendas anchas porque me sentía muy incómoda”, señaló.

Fotos: Shutterstock