28 / septiembre / 2018

Video: El último clip de ‘Venom’ nos muestra a su protagonista en acción

Ya se acerca el estreno de Venom, cinta de la cual hemos visto distintos adelantos, pero para seguir con su promoción, Sony ha lanzado un último avance y al fin se puede ver lo que muchos fanáticos esperaban, a su protagonista en acción.

En el clip podemos apreciar una escena centrada en el enfrentamiento de Eddie Brock y su simbionte con las fuerzas especiales. De hecho, ese mismo cara a cara ya se dejaba entrever en el último tráiler oficial.

La película está protagonizada por tres grandes y confiables intérpretes: Tom Hardy (Mad Max Fury Road, Dunkirk) será el periodista Eddie Brock, Riz Ahmed (The Night of, Rogue One) se meterá en la piel del antagonista Carlton Drake y Michelle Williams (Blue Valentine, Manchester by the sea) interpretará a Anne Weying, pareja sentimental de Brock.

Acá te dejamos el video: