«Ahí quedaste»: Coronel Valverde sorprende tras referirse a la querella que presentó Pablo Herrera contra El Antídoto

Durante la jornada de hoy, en El Portal del Web, José Luis Godoy y DJ Black estuvieron junto a Coronel Valverde. Instancia en la que conversaron sobre diversos temas, por ejemplo los nuevos desafíos del humorista y una posible presentación en el Festival de Viña.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que el comediante también se refirió la polémica de Pablo Herrera con El Antídoto, programa de Mega.

Cabe destacar que recientemente se informó que la querella que presentó el cantante nacional contra el espacio liderado por Fabrizio Copano fue declarada inadmisible por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

Ante esto, Coronel Valverde bromeó: «Ahí quedaste Pablo Herrera».

Posteriormente, explicó: «Se le cayó la querella (…) No la aceptaron, pero no por argumento, sino que porque no la escribieron bien».

La querella de Pablo Herrera contra El Antídoto

Pablo Herrera presentó una querella por injurias graves en contra de El Antídoto y los comediantes Kurt Carrera y María José Quiroz.

El artista realizó esta iniciativa legal debido a una parodia, donde los humoristas interpretaron canciones, en las que cambiaron la letra del intérprete nacional a raíz de sus dichos contra la comunidad haitiana en Chile.

Pablo Herrera señaló en su querella que estas performances son «malintencionadas, destinadas a dañar mi imagen y mi carrera como cantante, que dañan mi honra y me ponen en pésima posición frente a los televidentes de Megavisión».

Sin embargo, el 8° Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible esta iniciativa legal del intérprete contra el Antídoto.

«No tuvieron como objetivo la deshonra, descrédito o menospreciar la honra del querellante, sino un propósito distinto», señaló el fallo.

Por otro lado, durante la jornada de hoy, Fabrizio Copano habló del tema en conversación con Radio ADN. «No le resultó, saludos, maestro. Tiene que presentarla bien además, porque la pusieron en el lugar incorrecto, me dijeron por ahí que está mal hecho», indicó.