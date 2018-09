26 / septiembre / 2018

Hilary Duff publica video de hombre que la acosó por horas en la calle

La cantante denunció a través de Instagram el acoso constante al que se ve sometida.

Hilary Duff sabe bien lo que es sufrir el acoso de los fanáticos. A veces se trata de personas que la admiran y la quieren, pero en otros de seguidores con claros problemas y que están obsesionados con ella.

Así lo acaba de demostrar en Instagram al publicar un video en el que muestra a un hombre que se pasó el día siguiéndola por la calle.

“Este tipo ha estado en el partido de fútbol de mi hijo esta mañana, luego me siguió a la casa de mi hermana y básicamente estaba estacionado en su camino para sacar fotos. Me siguió a hacer recados. Le pedí amablemente que me dejara en paz y sigue siguiéndome y acechándome como si estuviera dispuesto a hacerlo durante horas”, escribió la artista en su perfil de Instagram.

En el video publicado por Hilary se puede ver cómo la artista le pide al sujeto que la deje en paz en repetidas ocasiones. El hombre, sentado en el interior de su automóvil, la mira e intenta replicar pero la cantane continúa instándole a que deje de seguirla.

“Esto no está bien. Estoy embarazada de 9 meses. Cuando la gente dice que eso es lo que obtienes por ser una celebridad, honestamente me enferma. Esto me pasa todos los días de cada mes y simplemente no está bien. Si a un no ‘famoso’ (lamento usar esa palabra) le pasara esto, la ley estaría involucrada”, cerró Duff.

Foto: Instagram.