Jack Jack y Edna Moda de Los Increíbles, tendrán su propio cortometraje

11 / septiembre / 2018

No hay duda que el pequeño Jack Jack y Edna Moda de Los Increíbles son unos de los más queridos ya que luego de la última cinta dejaron clarito que carisma les sobra.

Esto sumado al gran éxito de taquilla de la cinta, hizo que Brad Bird, director del film, decidiera realizar un corto de ambos, donde se les vea interactuar por mucho más tiempo que lo visto en la secuela.

Basándose en aquella noche en la que Edna tuvo que cuidar al bebé , cuando Bob, su papá, no pudo más con el cansancio que éste último le generaba, es como los fanáticos de la historia pudieron percatarse de la buena mancuerna que eran.

Esto, junto a las súplicas de millones de fans que deseaban ver más escenas de ellos dos, es como influyeron en Bird, quien dio la grata noticia:

Many of you have suggested we show what transpired the night E babysat Jack-Jack. Well, we were WAAAY ahead of you! AUNTIE EDNA, an all-new short directed by i2 story supervisor Ted Mathot will be on the #Incredibles2 in-home release available on Digital 10/23 and Blu-ray 11/6! pic.twitter.com/om5uYjMixH

— Brad Bird (@BradBirdA113) 5 de septiembre de 2018