27 / septiembre / 2018

La brutal pelea entre dos jóvenes por el amor de un anciano de 88

El adulto mayor está casado con la mayor de ellas, pero comenzó a salir con la otra chica luego que su esposa se negara a tener sexo con él.

Ivan Krasko, de 88 años, es un reconocido actor ruso que ha participado en más de 140 películas, pero que ahora ha hecho noticia por un inusual trío amoroso en el que se vio envuelto y que terminó con una brutal pelea entre dos mujeres jóvenes: su esposa, de 28 años, y su amante, de 27.

Krasko está casado con la joven Natalia, pero desde hace un tiempo inició un romance con Yuliya Kichemasova, luego que -según él- su esposa se negara a tener sexo.

Hasta ahí era un triángulo amoroso más, pero los problemas se agudizaron cuando la amante, un año menor que la esposa legal, apareció en la casa del actor llevando todas sus pertenencias consigo, lista para ser la nueva dueña de casa.

De acuerdo al relato de Kichemasova, la esposa Krasko abrió la puerta y tras cruzar un par de palabras le dio una brutal paliza. Según la amante, Natalia le tiró el pelo, golpeó su cabeza contra una mesa y le dio fuertes golpes de puño en el rostro.

Por supuesto, la mujer de Krasko niega todo: “Ella vino a mi hogar y me dijo que tenía 10 minutos para irme. Me dio rabia. La agarré a ella y sus cosas y la lancé fuera de mi casa, pero no la golpeé contra una mesa”, aseguró.

Natalia además confesó a los medios locales que todavía ama al actor, pero dijo no quiere tener sexo con él ni tampoco un hijo, por miedo a tener que criarlo sola.

A sus 88 años, Krasko tiene cinco hijos de sus matrimonios previos y también es abuelo, pero está empecinado en ser padre nuevamente.

Fotos: Redes sociales/Captura de video.