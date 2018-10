17 / octubre / 2018

Cazador mata por accidente a un hombre que resultó ser un peligroso violador

Mark Sutton, un ciudadano británico de 34 años, perdió la vida tras recibir un disparo.

Mark Sutton, un inglés de 34 años, que hace un tiempo se había mudado a Francia, se encontraba paseando en bicicleta por Montriond, en Alta Saboya, cuando fue alcanzado por el disparo accidental de un cazador que lo confundió con un animal, lo que le provocó una muerte inmediata.

El hecho fue calificado como una tragedia, pero con el pasar de las horas hubo un inesperado giro de los acontecimientos, ya que se desveló que el fallecido era un violador con varias víctimas a sus espaldas.

“Era un violador y estoy contenta de que haya muerto”, declaró una de sus víctimas, según declaraciones recogidas por Daily Mail.

“Cuando supe que lo habían matado sentí un gran alivio, me quité un peso de encima. Me sentí aliviada porque sé que ahora no puede herir a nadie más. El cazador cazó al animal correcto”, agregó la mujer.

Incluso la madre de Sutton manifestó su alegría por lo que le ocurrió a su hijo: “Espero que te pudras en el infierno, Mark Thomas Sutton. Lo único que siento es que murieras en el instante. Para los que lean esto, no soy un troll malicioso. Soy la persona que le dio la vida”, escribió en Facebook.

Hace dos días, en su información sobre el suceso, el diario Le Monde explicaba que Sutton vivía desde hacía “cuatro años en la región con su novia”. Además, explicaba que era “dueño de dos establecimientos”.

Fotos: Redes sociales.