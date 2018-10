17 / octubre / 2018

El rapero Marty Mula publicó en su cuenta de Twitter una imagen que a simple vista tiene nada de especial, pero terminó confundiendo a todos aquellos que la vieron.

Los usuarios comentaron que en un comienzo se ve una foto que muestra el cuello y pelo rizado de una persona. Sin embargo, si se mira con más atención se dan cuenta de que en realidad es una mujer de espaldas con el pelo largo y una fina cintura.

“¿Por qué pensé que era su cuello?”, preguntó Mula en el posteo, mientras que otros tuiteros respondieron “llevo mirándolo como cinco minutos tratando de entender cómo puede no ser un cuello”.

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc

— MartyMula (@LilMaarty) 7 de octubre de 2018