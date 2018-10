30 / octubre / 2018

Estos son los “trucos” para conseguir que tus hijos ayuden en las tareas del hogar

Casi siempre son los mismos padres los que limitan las capacidades de los niños.

Una tarea no menor para los padres es lograr que los niños se vuelvan autosuficientes y responsables de sus cosas. Que sepan dónde hay que echar la ropa sucia o qué hay que hacer con un libro de la biblioteca, por ejemplo. Para conseguirlo es fundamental que ayuden con ciertos deberes desde pequeños.

Muchas veces los padres se escudan en miedos y excusas para hacer todas esas tareas ellos mismos, olvidando la gran importancia que tiene para los hijos ser autosuficientes con su higiene y aseo personal y colaborar en las tareas de la casa.

Carmen Osorio es madre de tres hijos y autora del blog “No soy una drama mamá”. En su libro “Mamá sin dramas” entrega consejos para sobrevivir a la difícil tarea de ser madre, y padre, sin desesperar, recoge La Vanguardia.

1.- Paciencia

No pretendas que hagan exactamente lo que tú quieres, como tú quieres y a toda velocidad. Todo irá más lento al principio y es normal, están aprendiendo una nueva tarea que no han hecho nunca, pero no pierdas los nervios. Si cedes al primer intento no le estarás haciendo ningún favor a tu hijo, déjale ponerse solo los zapatos o recoger la mesa tras la comida.

2.- Dales autonomía

Esto ya no es solo por tu salud mental, también es por su bien. Contribuir en las labores del hogar y ocuparse de su aseo personal es algo que tienen que aprender a hacer y no debemos cortarles esa autonomía solo porque nos de miedo que rompan algo o que ensucien demasiado.

3.- Involúcralos

Tienen que sentir que son una pieza importante en la familia y que las tareas que dependen de ellos son relevantes. De igual forma que aprenden el sentido de equipo en su clase o club de futbol, en casa también. Si se sienten valorados, lo harán encantados.

4.- Encárgales tareas acordes a su edad

Cada niño es un mundo y si encima tienen hermanos mayores, las ganas de imitar a sus hermanos pueden acelerar mucho el proceso, pero debemos establecer una serie de responsabilidades tanto del hogar, como de su aseo personal, que puedan realizar según su edad.

