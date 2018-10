02 / octubre / 2018

Filtran detalles de la emotiva trama de “Toy Story 4” ¡te hará llorar!

Toy Story es una saga bastante querida por muchos por lo que grandes y chicos esperan con ansias poder disfrutar de la cuarta entrega.

Y como todo lo que la rodea genera expectación han llamado bastante la atención las palabras que ha dicho Tim Allen, quién da voz a Buzz Lightyear.

En conversación con The Talk este afirmó que que la nueva entrega va a ser una de las más conmovedoras de las últimas tres. “Sí, tengo que resistir ponerme emotivo. No quiero soltar nada, pero esta es una historia increíblemente grande”, expresó el actor .

Si bien fue breve en sus declaraciones en la entrevista, reveló además que habrán grandes personajes y además de un par de escenas al final de la película que fueron muy difíciles de completar. “Es tan emocional, es tan divertida, es tan grande esta idea con la que han salido, que estoy sorprendido y ni siquiera pude aguantar la última escena”.

No obstante, el director creativo de la compañía, John Lasseter informó en abril que esta nueva producción no será la continuación de la última película, si no que se centrará en la historia de amor del vaquero Woody y la pastora Betty.

Si bien su estreno está programado para junio de 2019, ya son muchos los fanáticos que están expectantes y ansiosos por la nueva entrega de Disney.

¿Y tu estas preparado?